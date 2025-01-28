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Васильев о Крамаренко: «Какой-то невероятный случай. Надо проверить квалификацию этого врача, который удалил здоровый мениск»

Васильев призвал проверить врача, который удалил здоровый мениск Крамаренко.

Ирина Винер заявила, что гимнастке Лале Крамаренко удалили здоровый рог мениска вместо травмированного.

«Это какой-то невероятный случай. Надо проверить квалификацию этого врача, который удалил здоровый мениск.

Любой профессиональный опытный хирург может отличить больной мениск от здорового. Даже визуально. А тут взяли еще и удалили здоровый мениск. Очень жалко девочку. Когда здоровый зуб удалят, хочется как минимум ругаться, а как максимум и стукнуть кого-нибудь. А здесь мениск, это же очень серьезно.

Но Крамаренко не потеряет профессию. У футболистов практически через одного летят мениски, и им их заменяют, ставят искусственные связки. Сейчас это не проблема. Пожелаю Крамаренко здоровья и скорейшего возвращения в спорт», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Нашей лучшей гимнастке удалили здоровый рог мениска. Мы поговорили с экспертом, который видел снимки до и после

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoсборная России (художественная гимнастика)
Лала Крамаренко
logoДмитрий Васильев
художественная гимнастика
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