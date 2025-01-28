Васильев о Крамаренко: «Какой-то невероятный случай. Надо проверить квалификацию этого врача, который удалил здоровый мениск»
Ирина Винер заявила, что гимнастке Лале Крамаренко удалили здоровый рог мениска вместо травмированного.
«Это какой-то невероятный случай. Надо проверить квалификацию этого врача, который удалил здоровый мениск.
Любой профессиональный опытный хирург может отличить больной мениск от здорового. Даже визуально. А тут взяли еще и удалили здоровый мениск. Очень жалко девочку. Когда здоровый зуб удалят, хочется как минимум ругаться, а как максимум и стукнуть кого-нибудь. А здесь мениск, это же очень серьезно.
Но Крамаренко не потеряет профессию. У футболистов практически через одного летят мениски, и им их заменяют, ставят искусственные связки. Сейчас это не проблема. Пожелаю Крамаренко здоровья и скорейшего возвращения в спорт», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Нашей лучшей гимнастке удалили здоровый рог мениска. Мы поговорили с экспертом, который видел снимки до и после
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий