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Алина Горносько о недопуске к Олимпиаде: «Было больно. Моей судьбой, моей дорогой в какой-то момент правлю не я сама, а посторонние люди»

Белорусская гимнастка Горносько рассказала об эмоциях от недопуска к Олимпиаде.

– Твой пост в социальных сетях про 2024-й был достаточно душераздирающим. Если посмотреть на этот год, как ты можешь его описать в нескольких словах?

– Скажу честно, у меня были, наверное, все-таки другие ожидания от этого года. Я верила в него до последнего, верила в каждый новый день, продолжала работать, не останавливалась, и так последние три года. Держала себя в тонусе, постоянно что-то и сравнивали, и бесконечно выступали.

И вот оно, долгожданное разрешение, нейтральный статус, новые для меня правила. Я со всем согласна, я все сделаю. И все же оно для меня закрыто. Мне больно, мне было больно летом, но я такой человек, что не сильно делюсь своими переживаниями. Наверное, с кем-то общаюсь, обговариваю такие моменты.

Я все держу в себе, и тем самым у меня получается железная броня. Очень многие не могут узнать, что у меня на самом деле за настроение. Для всех я остаюсь примером боевого характера, что бы ни случилось, мы продолжаем работать, и мы никогда не прекращаем верить. Поэтому год ударил, ударил сильно. <...> 

Я просто продолжала выступать на этапах, за клубы, перемещаться между городами и странами. И все же зрительская любовь меня очень сильно питает. Поддержка судей, гимнасток, тренеров, которые подходили, обнимали до слез.

Поэтому до конца – да и сегодня – мне не хочется плакать. Нет, я не исключаю, что я поплакала. Все же, когда все это происходило, это принятие, такой момент, что я в отпуске, а они на Олимпиаде. Я вроде бы шла то же количество времени и вложила такое же количество труда. Но они, а не я.

Не буду за это уже никого винить. Хотя моей судьбой, моей дорогой в какой-то момент правлю не я сама, а различные посторонние люди. Нет, мое настроение от этого зависеть не будет. Возможно, произошло достаточно быстрое взросление в моей жизни. Но, к сожалению, это спорт меня так вот воспитал.

– Олимпиада же была настоящей мечтой: ты часто упоминала ее в социальных сетях, даже закупалась сувенирами во Франции...

– Это была та самая мечта после первой Олимпиады. А тут, оказывается, всего три года осталось. Такая акция. В художественной гимнастике хорошо, если застаем целых две Олимпиады. И оно казалось все таким идеальным. Значит, нужны для чего-то такие вот испытания.

Я безумно благодарна судьбе, жизни, тренерам, команде, что у меня была Олимпиада, что у меня есть результат. И неимоверная поддержка сейчас всем другим гимнасткам, которые находятся в такой же ситуации, которые также не знают, что впереди. Очень хочется поддержать всех, – сказала Алина Горносько.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoсборная Беларуси (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
logoАлина Горносько
logoОлимпиада-2024
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