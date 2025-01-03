Симона Байлc признана спортсменом года по версии Sports Illustrated

Американская гимнастка Симона Байлс признана лучшим спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.

В 2024-м Байлс завоевала три золота и одно серебро на Олимпиаде в Париже.

«Самая титулованная гимнастка всех времен – и дело не только в ошеломляющем количестве медалей. Она изменила лицо гимнастики, вызвала масштабные перемены в спорте, а в этом году увенчала все это своим поразительным камбэком», – пишет Sports Illustrated.

Байлс 27 лет. На ее счету в общей сложности 11 медалей Олимпийских игр (7 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых) и 30 наград чемпионатов мира (23-4-3).