Старший тренер сборной Германии Беленький: «Спорт должен быть отделен от политики, и очень жалко, что Россию не допустили на Олимпиаду»
Старший тренер сборной Германии по спортивной гимнастике заявил, что надеется на возвращение россиян на международную арену.
Валерий Беленький – трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР. На Олимпиаде-1992 в составе Объединенной команды завоевал золото командного турнира и бронзу в личном многоборье. На Олимпиаде-1996 представлял Германию.
«Я считаю, что это неправильно, когда российские гимнасты вынуждены пропускать международные старты. Спорт должен быть отделен от политики, и очень жалко, что Россию не допустили на Олимпийские игры. Я очень надеюсь, что в дальнейшем ситуация изменится, и российские спортсмены вернутся. Считаю, что это нечестно», – сказал Беленький.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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