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Кабаева о турнире в Катаре: «Мы приукрасили правила Международной федерации гимнастики. Если не будет зрелища – будет неинтересно смотреть»

Алина Кабаева рассказала о турнире «Небесная грация» в Катаре.

— Мы очень рады, что к нам приехало сейчас 25 стран, выступают по правилам «Небесной грации», это правила ассоциации, Международной ассоциации. Они отличаются от правил Международной федерации, они намного сложнее.

И девчонки приняли вызов, и все страны, которые сейчас здесь выступают, все спортсменки выступают по нашим правилам. Я их за это благодарю и всегда говорила, что правила диктуют развитие.

— Но вы усложняете правила. А для чего вам это было нужно, потому что девчонки приезжают на наши соревнования с огромной ответственностью, потому что это сложнее даже, чем Олимпиада и чемпионат мира, по элементам, по накалу.

— Во‑первых, художественная гимнастика — это спорт, олимпийский вид спорта. А олимпийский девиз — «Выше, быстрее, сильнее».

Мы только приукрасили правила Международной федерации гимнастики, сделали их чуть‑чуть сложнее, дали возможность гимнастке раскрыть свой талант, показать свой потенциал и сделать наш вид спорта еще более зрелищным, потому что если не будет зрелища, не будет красоты, будет неинтересно смотреть, поэтому все делаем, все вместе, со всеми странами, которые к нам приехали, развиваем мировую художественную гимнастику.

— Если говорить про истоки, мне очень нравится, что вы фактически возвращаете именные элементы: есть элемент Батыршиной, есть элемент Кабаевой.

— Да, знаешь, мы не только делали, мы эти элементы придумали, поэтому они и называются именами — Кабаева, Батыршина, Зарипова.

Поэтому мы это все возвращаем, конечно, в наши правила, потому что это очень сложные элементы, зрелищные элементы. Но, к сожалению, в Международной федерации, если ты делаешь сложные элементы, стоимость у них низкая, невыгодно их брать, поэтому мы этих элементов не видим на других площадках.

Но здорово, что есть ассоциация международная, мы не соревнуемся ни с федерацией международной, ни с российский федерацией, мы просто еще одна площадка, где можно развивать этот прекрасный вид спорта — художественную гимнастику. С чем я всех поздравляю, – рассказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoАлина Кабаева
художественная гимнастика
FIG
Яна Батыршина
Небесная грация
logoсборная России (художественная гимнастика)
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