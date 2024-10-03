Татарева, Луконина, Капранова, Нагорный вошли в состав президиума Федерации гимнастики России

Определен состав президиума Федерации гимнастики России.

От художественной гимнастики в президиум федерации вошли олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, Ольга Капранова (вице-президент), Яна Луконина, Виктория Аникина, Раиса Терехина и Дмитрий Головин.

От спортивной гимнастики — Василий Титов (первый вице-президент), Никита Нагорный (вице-президент), Андрей Родионенко, Дмитрий Андреев, Александр Клочков и Антон Крапивин, от прыжков на батуте — Николай Макаров (вице-президент), Владислав Скакун, Ирина Караваева, Анатолий Коварский, Алексей Рыжков и Елена Федоренчик.

Федерация гимнастики России была создана 1 октября после объединения Федерации спортивной гимнастики России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики.

Президентом организации избран Олег Белозеров.