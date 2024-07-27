Призер Олимпиады-2012 гимнастка Комова об открытии Игр в Париже: «Это провал, со дна постучали. Блевать охота»
Виктория Комова назвала провальным открытие Олимпийских игр в Париже.
Комова – двукратный серебряный призер Лондона-2012, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы по спортивной гимнастике.
«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады.
Россия – лучшая страна! Россия – я люблю тебя!» – написала экс-гимнастка.
Лодки на Сене, Леди Гага, огонь на воздушном шаре – и все это под дождем. Главные фото с открытия Парижа-2024
- Это Ваше мнение
- Ммое
- Оно никого не интерисует.