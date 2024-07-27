Призер Олимпиады-2012 гимнастка Комова об открытии Игр в Париже: «Это провал, со дна постучали. Блевать охота»

Виктория Комова назвала провальным открытие Олимпийских игр в Париже.

Комова – двукратный серебряный призер Лондона-2012, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы по спортивной гимнастике.

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады.

Россия – лучшая страна! Россия – я люблю тебя!» – написала экс-гимнастка.

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