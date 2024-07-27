Призер Олимпиады-2012 гимнастка Комова об открытии Игр в Париже: «Это провал, со дна постучали. Блевать охота»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Виктория Комова Олимпиада-2024 Гимнастика

Виктория Комова назвала провальным открытие Олимпийских игр в Париже.

Комова – двукратный серебряный призер Лондона-2012, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы по спортивной гимнастике.

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. 

Россия – лучшая страна! Россия – я люблю тебя!» – написала экс-гимнастка.

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25 комментариев
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как же они все похожи на токсичных родственников которых не позвали на свадьбу , которые сидят смотрят фотки в одноклассниках и убеждают себя "Да неча там делать, торт не такой, платье у невесты страшное, тамада несмешной, конкурсы дурацкие, как же хорошо что нас не позвали"
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"Штирлиц склонился над картой. Его рвало на Родину".
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обидно, аж ком в горле у Комовой
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Молодец, депутатских кресел мало, бывших спортсменов много, а тут еще дети властителей подросли... Чем больше, глубже и с радикальными эпитетами будешь ругать запад и кричать, что мы лучшие, тем больше шансов, что заметят. "Дно", "блевать", " провал"... Продолжай.
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Как же бомбит сегодня у нас !
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Ответ Veles3101
как же они все похожи на токсичных родственников которых не позвали на свадьбу , которые сидят смотрят фотки в одноклассниках и убеждают себя "Да неча там делать, торт не такой, платье у невесты страшное, тамада несмешной, конкурсы дурацкие, как же хорошо что нас не позвали"
Весь мир похож на токсичных родственников (миллионы недовольных в Твиттер, посчитавших открытие блевотиной)? Или только россияне?:)
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Давилась, но смотрела?
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Милонова на открытие Олимпиады позвали?
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А какой великий-могучий у гимнастки Котовой. Современная элита РФ
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Ответ Veles3101
как же они все похожи на токсичных родственников которых не позвали на свадьбу , которые сидят смотрят фотки в одноклассниках и убеждают себя "Да неча там делать, торт не такой, платье у невесты страшное, тамада несмешной, конкурсы дурацкие, как же хорошо что нас не позвали"
Так свадьбу хоть в одноклассниках можно глянуть. А эти все, где смотрели. ОИ им не интересны, ОИ не показывают в РФ. Но все от самого последнего патриота, до Марии Захаровой посмотрели.
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Ответ Доктор Кто
Комментарий удален модератором
В Сочи не было надругательства над культурой и религией
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Безнадежность в её словах звучит
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Охото?
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Кому то не нравятся фильмы Тарантино. Если 10000 человек напишут,что Тарантино пробил дно,то что произойдет? Да ничего. Открытие ОИ прошло уже.Кому то понравилось,как Тарасовой и Губерниеву,кому то нет категорически.Как говорил Мурат Якин
- Это Ваше мнение
- Ммое
- Оно никого не интерисует.
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Ответ Veles3101
как же они все похожи на токсичных родственников которых не позвали на свадьбу , которые сидят смотрят фотки в одноклассниках и убеждают себя "Да неча там делать, торт не такой, платье у невесты страшное, тамада несмешной, конкурсы дурацкие, как же хорошо что нас не позвали"
Как же вы похожи на «говнохранителей» возле наших подъездов, готовых оправдать все. Вот эта часть с открытия, откровенный кринж и оскорбление чувств верующих. Если об этом скажет Захарова, Путин или Трамп, это не перестанет быть кринжом.
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Ответ заблокированному пользователю
В Сочи не было надругательства над культурой и религией
Да вам какая разница! Не нравится не смотри! Тем более там ваших нет! Их не допустили 😜
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Комментарий удален модератором
Еще, еще, еще больше мнений об открытии Олимпиады в главных! Это ведь очень интересно (нет)
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Зелен виноград...😏😅
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Охото крепкое...
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Очень хорошо сказано.
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смотри не захлебнись
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Ответ artpal
Милонова на открытие Олимпиады позвали?
Наверное он и выступал
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как же бомбит сегодня у нас !
Бомбит и еще как)))))) стоило им пальцами щелкнуть, допустив даже как и в предыдущую олимпиаду, и наши бы спортсмены плыли по Сене в окружении «бесов и трансгендеров»)))) а все функционеры б в ладоши хлопали)))
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Про дно мы уже слышали от другой дамы в патриотическом запое. Вот интересно, а без открытия ОИ она не любила Россию.тьфу.
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