Симона Байлс выступит за сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже. Для 27-летней гимнастки это будут третьи Игры

Симона Байлс вошла в состав сборной США для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщила Федерация гимнастики США (USA Gymnastics). Команду также представят Суниса Ли, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.

Байлс 27 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. Ранее она выступала на Играх Рио-2016 и Токио-2020.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.