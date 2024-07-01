Симона Байлс выступит за сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже. Для 27-летней гимнастки это будут третьи Игры

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Париж-2024 Симона Байлс Джейд Кэри Суниса Ли Джордан Чайлз Гимнастика

Симона Байлс вошла в состав сборной США для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщила Федерация гимнастики США (USA Gymnastics). Команду также представят Суниса Ли, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.

Байлс 27 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. Ранее она выступала на Играх Рио-2016 и Токио-2020.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

33 комментария
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Это вам не Япония, тут можно все демократичненькое
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это которая амфитамин с канабисом употребляля?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Наших гимнасток на ОИ нет - есть возможность получить много медалей.
Ну нет, уж что-что, а с доминацией Амфетаминки и наши ничего сделать не могли. Ты путаешь художественную и спортивную гимнастику.
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Ответ filippa
это которая амфитамин с канабисом употребляля?
Почему в прошлом времени? Она всю жизнь на них сидит: ТИ с детства, постоянно
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Там запас химии и крыша МОК ещё на пять олимпиад...
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Ответ давай так
Спецы, разве она так уж плоха?
Если без веществ - не торт. В Токио не провезли - какие там результаты в итоге?
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Во Францию в отличие от Японии можно значит свою наркоту привозить.
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Ответ Ебздрогыч
Ну что, Вада, это твой шанс! Действуй!
Уже. ТИ утверждены, действие совершено.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Наших гимнасток на ОИ нет - есть возможность получить много медалей.
Последняя, кто в гимнастике мог у нас реально шорох навести - Алия Мустафина. С натяжкой - Мельникова на прошлых играх. Да, командное мы взяли в Токио, но сказать, что Байлс у наших пришлось бы выгрызать медали (исли бы поехали), тем более золотые - явное преувеличение.
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Ответ давай так
Плачевные. Но мне кажется, что сейчас все чем-нибудь да колются.
Она с детства на амфетаминах скачет как мячик.
«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я с детства пью эти таблетки. Знайте, что я верю в чистый спорт и всегда следовала правилам. И я продолжу это делать, потому что это очень важно для меня и для спорта».
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+7
Тут главное, отберется ли чемоданчик Симоны Байлз.
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Ответ давай так
Плачевные. Но мне кажется, что сейчас все чем-нибудь да колются.
Чем нибудь все, а риталин глотают только избранные)))
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Обожрётся таблетками и выступит .
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японцы не пропустили ее препараты через таможню, хватит ли духу французам , а без них она показала свое лицо в Токио
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Ответ Гуго Капет
Последняя, кто в гимнастике мог у нас реально шорох навести - Алия Мустафина. С натяжкой - Мельникова на прошлых играх. Да, командное мы взяли в Токио, но сказать, что Байлс у наших пришлось бы выгрызать медали (исли бы поехали), тем более золотые - явное преувеличение.
Не могла Мустафина никакого шороха навести. Только в отдельных видах. В многоборье и близко никто не подбирался.
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+3
Ответ Гуго Капет
Последняя, кто в гимнастике мог у нас реально шорох навести - Алия Мустафина. С натяжкой - Мельникова на прошлых играх. Да, командное мы взяли в Токио, но сказать, что Байлс у наших пришлось бы выгрызать медали (исли бы поехали), тем более золотые - явное преувеличение.
А напомните какие медали(золотые) эта витаминка выиграла в Токио-2020?! (При участии наших гимнасток)
+3
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+2
Наших гимнасток на ОИ нет - есть возможность получить много медалей.
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Ответ Олег Петровв
Тут главное, отберется ли чемоданчик Симоны Байлз.
а ну-ка отбери свой чемоданчик)
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Похоже протестовать бессмысленно. Надо так: каждому на спину название любимого лекарства крупно, подтвержденного анализами. Отобрался по астматичкам на ОИ и рубишься с психостимуляторными, накуренными, и прочими модифаями.
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Еще один кузен братьев Вильямс(((
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Ей всего лишь 27. Я думал ей лет 40.
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Ответ Сергей Орлов
Не могла Мустафина никакого шороха навести. Только в отдельных видах. В многоборье и близко никто не подбирался.
"Только в отдельных видах". А что, у нас есть куча гимнасток (в т.ч. когда-то), которые могли и брали не раз золотые медали на отельных видах? Мустафина как раз последняя и брала. Причем на двух олимпиадах.
Да и не совсем понимаю Ваше разделение на виды и многоборье. Виды - это то, за что медали не дают что ли? Или это к гимнастике не относится?
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Ответ Гуго Капет
Последняя, кто в гимнастике мог у нас реально шорох навести - Алия Мустафина. С натяжкой - Мельникова на прошлых играх. Да, командное мы взяли в Токио, но сказать, что Байлс у наших пришлось бы выгрызать медали (исли бы поехали), тем более золотые - явное преувеличение.
Листунова могла бы в отдельных видах побороться
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3 игры... И тут ещё сравнивают фигурку и гимнастику... У женской фигурки с 2 сезонами карьерами и гимнастику с тремя олимпийскими циклами
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Ответ Alex1104
Она с детства на амфетаминах скачет как мячик. «У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я с детства пью эти таблетки. Знайте, что я верю в чистый спорт и всегда следовала правилам. И я продолжу это делать, потому что это очень важно для меня и для спорта».
Вот ты написал про амфетамин и я вспомнил эту её историю.
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Бедная Симона. Отпустили бы ее уже. Сколько можно эксплуатировать...
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Ну что, Вада, это твой шанс! Действуй!
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