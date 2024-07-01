Симона Байлс выступит за сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже. Для 27-летней гимнастки это будут третьи Игры
Симона Байлс вошла в состав сборной США для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщила Федерация гимнастики США (USA Gymnastics). Команду также представят Суниса Ли, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.
Байлс 27 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. Ранее она выступала на Играх Рио-2016 и Токио-2020.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я с детства пью эти таблетки. Знайте, что я верю в чистый спорт и всегда следовала правилам. И я продолжу это делать, потому что это очень важно для меня и для спорта».
Да и не совсем понимаю Ваше разделение на виды и многоборье. Виды - это то, за что медали не дают что ли? Или это к гимнастике не относится?