Дина Аверина: «Мы давно знали, что Игры дружбы перенесут. Наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС, а дальше будут думать, как лучше»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Дина Аверина заявила, что давно знала о переносе Игр дружбы.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности перенесут с 2024 на 2025 год.

«Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше.

Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС, а дальше будут думать, как лучше», – сказала 18-кратная чемпионка по художественной гимнастике Аверина.

25-летняя Аверина завершила спортивную карьеру в феврале этого года.

Игры БРИКС состоятся с 11 по 24 июня в Казани.

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12 комментариев
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Ай-яй-яй, да как же это перенесут?! Неужели пообещали замену Олимпиаде и... обманули что ли? Не верю!
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+17
А что ты посмотришь? Будто от тебя что-то зависит.
+9
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+9
Может имя преемника знает?😏
+7
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Ответ Заборостроитель
Может имя преемника знает?😏
Я знаю. Первая буква П, последняя Н. Всего пять букв. Угадать практически невозможно.
+7
-1
+6
Хороший будущий депутат
+4
-2
+2
"Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр"...
Вычёркиваем...
+2
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+2
Томас Бах: "Вот, что Лексус животворящий делает".
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Ответ Кукушкин
Я знаю. Первая буква П, последняя Н. Всего пять букв. Угадать практически невозможно.
Одной буквой ошибся
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Усё, регламент.)))
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18 кратная!?
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Апапап
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Будут думать как лучше, а делать как бог на душу положит...
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