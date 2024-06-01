Дина Аверина: «Мы давно знали, что Игры дружбы перенесут. Наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС, а дальше будут думать, как лучше»

Дина Аверина заявила, что давно знала о переносе Игр дружбы.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности перенесут с 2024 на 2025 год.

«Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше.

Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС, а дальше будут думать, как лучше», – сказала 18-кратная чемпионка по художественной гимнастике Аверина.

25-летняя Аверина завершила спортивную карьеру в феврале этого года.

Игры БРИКС состоятся с 11 по 24 июня в Казани.

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