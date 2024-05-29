Глава ФГСР об Олимпиаде: «Большие риски, связанные с возможностью провокаций. Международные федерации отказываются от защиты спортсменов»

Глава ФГСР высказался о рисках для российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«Большие риски, связанные с возможностью провокаций. То, что украинская сторона это не пропустит, не сомневаюсь ни секунды.

При этом международные федерации полностью отказываются от любой поддержки и защиты этих спортсменов. МОК какие-то обязанности на себя берет, но тоже не очень внятные.

Понимаю, как важно для спортсмена участие в Олимпийских играх, это высшая цель. Но рассуждение о том, что мы могли бы легко поехать – это безответственно. Мэр Парижа заявляет, что российским спортсменам во Франции будут не рады, что еще говорить?

Это такое французское гостеприимство? Это гостеприимство к тем людям, которые, несмотря на все ограничения, решили поехать и попытать свое спортивное счастье?» – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Российских атлетов допускают к ним только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий МОК.

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