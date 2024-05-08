Олимпийской чемпионке Давыдовой вернули право на тренерскую работу в Канаде

Теги спортивная гимнастика Елена Давыдова Гимнастика

Двукратной олимпийской чемпионке Москвы-1980 в спортивной гимнастике Елене Давыдовой вернули право на тренерскую работу в Канаде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации гимнастики Канады, специалист сможет работать со спортсменками не старше 25 лет. При этом деятельность Давыдовой будет проходить под контролем федерации.

В ноябре 62-летнюю Давыдову временно отстранили от тренерской деятельности в Канаде. О причинах этого решения по-прежнему не сообщается.

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