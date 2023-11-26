Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Елену Давыдову временно отстранили от тренерской работы в Канаде

Теги спортивная гимнастика сборная СССР Елена Давыдова Гимнастика

Олимпийская чемпионка Елена Давыдова отстранена от тренерской работы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной гимнастики Канады.

Давыдова – двукратная победительница Игр-1980 в Москве (в команде и в личном многоборье), чемпионка мира 1981 года, заслуженный мастер спорта СССР. 

Экс-гимнастка с 1991 года живет в Канаде, все эти годы она работала тренером. С 2005 года сотрудничает со сборной Канады, в 2007 году была введена в Международный зал славы гимнастики. 

Причины отстранения не уточняются. Оно продлится до завершения расследования управлением комиссара по целостности спорта.

Ранее в Канаде пожизненно запретили тренировать двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвире Саади – ее обвиняли в психологическом и эмоциональном насилии. Саади подала апелляцию на отстранение. 

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Интересно причину отстранения узнать.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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