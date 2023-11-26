Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Елену Давыдову временно отстранили от тренерской работы в Канаде

Олимпийская чемпионка Елена Давыдова отстранена от тренерской работы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной гимнастики Канады.

Давыдова – двукратная победительница Игр-1980 в Москве (в команде и в личном многоборье), чемпионка мира 1981 года, заслуженный мастер спорта СССР.

Экс-гимнастка с 1991 года живет в Канаде, все эти годы она работала тренером. С 2005 года сотрудничает со сборной Канады, в 2007 году была введена в Международный зал славы гимнастики.

Причины отстранения не уточняются. Оно продлится до завершения расследования управлением комиссара по целостности спорта.

Ранее в Канаде пожизненно запретили тренировать двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвире Саади – ее обвиняли в психологическом и эмоциональном насилии. Саади подала апелляцию на отстранение.