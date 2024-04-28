Титов об удалении именных элементов россиянок: «Это решение техкома, которое было принято по предложению медицинской комиссии»

Василий Титов высказался об удалении именных элементов россиянок из правил FIG.

Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил художественной гимнастики пять именных элементов российских гимнасток.

«Это решение технического комитета по художественной гимнастике, которое было принято по предложению медицинской комиссии.

С формальной точки зрения у FIG были основания принять такое решение, но у меня вызывает сожаление, что российскую сторону не предупредили об этом, хотя понимали контекст.

Нужно смотреть на ситуацию объективно. Из следующего олимпийского цикла убрали элементы, которые носят имена российских спортсменов. Медицинская комиссия считает данные элементы опасными, их нельзя будет делать.

При этом сами элементы, их названия будут сохраняться. Как и сохраняется в истории спортивной гимнастки и петля Корбут, и другие элементы.

Хочу обратить внимание, что исключены были 6 элементов — 5 из них с российскими именами, 1 с азербайджанским. Я меньше всего хотел бы, чтобы это понимали как антироссийский шаг. Элементы сложные, удаление их направлено на упрощение правил.

Повторю, эти пять элементов и далее будут носить имена российских спортсменов, они останутся в истории — но делать их будет нельзя», — сказал президент Федерации спортивной гимнастики России.