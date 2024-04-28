Трубникова об удалении из правил именного элемента: «Для меня абсолютно непонятно, зачем это сделали»

Дарья Трубникова высказалась об удалении из правил ее именного элемента.

FIG удалила из правил художественной гимнастики пять именных элементов российских гимнасток, в том числе поворот Трубниковой.

«Сначала, если честно не поверила и не могла понять, что, вообще случилось. Но я удивилась — не то слово.

Вчера, когда уже во всех новостях об этом начали говорить и комментировать, пришло осознание и, буду честна, даже чувствую обиду.

Для меня абсолютно непонятно, зачем это сделали.

Каждая школа по художественной гимнастике в любой стране уникальна по-своему. Все придумывают свои фишки и тем самым развивают наш вид спорта. Элементы, придуманные российской школой, постоянно выполняют иностранные гимнастики. Наша школа – это основа гимнастики. Я совсем недавно встречала свой элемент в программах иностранок, мне всегда было приятно это видеть.

Не могу и не буду противоречить словам Ирины Александровны, которая сказала, что Россию в этом виде спорта пытаются уничтожить. Но повторюсь, что для меня абсолютно непонятно, зачем это сделано. Никогда, ни при каких условиях такого не делали.

В целом, могу и согласится, что вращение опасное, но и могу поспорить. Потому что все элементы по своему сложны и травмоопасные. Но, никогда ни один элемент из-за его «сложности», не был убран из правил FIG, насколько мне известно», – сказала Трубникова.