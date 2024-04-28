Трубникова об удалении из правил именного элемента: «Для меня абсолютно непонятно, зачем это сделали»

Теги художественная гимнастика FIG сборная России (художественная гимнастика) Дарья Трубникова Гимнастика

Дарья Трубникова высказалась об удалении из правил ее именного элемента.

FIG удалила из правил художественной гимнастики пять именных элементов российских гимнасток, в том числе поворот Трубниковой. 

«Сначала, если честно не поверила и не могла понять, что, вообще случилось. Но я удивилась — не то слово.

Вчера, когда уже во всех новостях об этом начали говорить и комментировать, пришло осознание и, буду честна, даже чувствую обиду.

Для меня абсолютно непонятно, зачем это сделали. 

Каждая школа по художественной гимнастике в любой стране уникальна по-своему. Все придумывают свои фишки и тем самым развивают наш вид спорта. Элементы, придуманные российской школой, постоянно выполняют иностранные гимнастики. Наша школа – это основа гимнастики. Я совсем недавно встречала свой элемент в программах иностранок, мне всегда было приятно это видеть.

Не могу и не буду противоречить словам Ирины Александровны, которая сказала, что Россию в этом виде спорта пытаются уничтожить. Но повторюсь, что для меня абсолютно непонятно, зачем это сделано. Никогда, ни при каких условиях такого не делали.

В целом, могу и согласится, что вращение опасное, но и могу поспорить. Потому что все элементы по своему сложны и травмоопасные. Но, никогда ни один элемент из-за его «сложности», не был убран из правил FIG, насколько мне известно», – сказала Трубникова.

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1 комментарий
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В спортивной гимнастике давно запретили опасный элемент "петля Корбут".
Но соглашусь, в нынешнем решении есть определённая предвзятость. Запретили сразу пять элементов с именами российских гимнасток.
Тот самый случай коллективной ответственности, но уже с перебором.
Поменьше надо было Винер языком мести.
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