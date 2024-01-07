Винер о том, почему решила оспорить свое отстранение в CAS: «Не вижу смысла останавливаться на полпути – надо идти до конца»
Ирина Винер объяснила, почему решила оспорить решение о своем отстранении.
В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.
Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).
В конце декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Винер.
«Не вижу смысла останавливаться на полпути – надо идти до конца. Мы уже это сделали, когда отказались от Олимпиады, потому что не хотим выступать в таком статусе.
Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня – человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета.
Мы всегда готовили почти все основные страны, участвующие в Олимпийских играх. Поэтому посмотрим, что они решат, это будет интересно», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.