Винер о том, почему решила оспорить свое отстранение в CAS: «Не вижу смысла останавливаться на полпути – надо идти до конца»

Ирина Винер объяснила, почему решила оспорить решение о своем отстранении.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.

Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

В конце декабря Спортивный арбитражный суд ( ) зарегистрировал апелляцию .

«Не вижу смысла останавливаться на полпути – надо идти до конца. Мы уже это сделали, когда отказались от Олимпиады, потому что не хотим выступать в таком статусе.

Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня – человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета.

Мы всегда готовили почти все основные страны, участвующие в Олимпийских играх. Поэтому посмотрим, что они решат, это будет интересно», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.