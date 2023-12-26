Израильский гимнаст Долгопят продаст на аукционе золото ЧМ-2023. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от атаки ХАМАС

Теги спортивная гимнастика Политика сборная Израиля Артем Долгопят Чемпионат мира по спортивной гимнастике Гимнастика

Израильский гимнаст продаст золотую медаль, чтобы помочь пострадавшим от атаки ХАМАС.

Артем Долгопят выставляет на аукцион золотую медаль в вольных упражнениях, выигранную им 7 октября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене.

Вырученные средства пойдут на помощь жителям населенных пунктов в окрестностях сектора Газа, пострадавшим от атаки группировки ХАМАС, начавшейся в тот же день.

Торги состоятся 7 января, стартовая цена медали составляет 100 тысяч долларов.

Долгопят – олимпийский чемпион Токио-2020 в вольных упражнениях.

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