Израильский гимнаст Долгопят продаст на аукционе золото ЧМ-2023. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от атаки ХАМАС

Израильский гимнаст продаст золотую медаль, чтобы помочь пострадавшим от атаки ХАМАС.

Артем Долгопят выставляет на аукцион золотую медаль в вольных упражнениях, выигранную им 7 октября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене.

Вырученные средства пойдут на помощь жителям населенных пунктов в окрестностях сектора Газа, пострадавшим от атаки группировки ХАМАС, начавшейся в тот же день.

Торги состоятся 7 января, стартовая цена медали составляет 100 тысяч долларов.

Долгопят – олимпийский чемпион Токио-2020 в вольных упражнениях.