Никита Нагорный: «Бах – мировой лидер спортивного сообщества, но пока не вижу, что он объединяет мир спорта»

Гимнаст Никита Нагорный считает, что Томас Бах не объединяет мир спорта.

– Так должен ли Бах возглавлять : да или нет?

– Не в моей компетенции решать подобное. Я не имею никакого отношения к олимпийскому комитету. Если вы спросите меня, должны ли российские спортсмены ехать на Игры под нейтральным флагом или остаться дома, я тоже скажу: решение должно исходить от , от федераций и тренеров, то есть тех людей, которые будут решать все возникающие вопросы, которые не находятся в компетенции атлетов.

Но как спортсмен не понимаю таких руководителей, которые на протяжении двух лет противоречат сами себе и не могут принять итоговое решение. Бах – мировой лидер спортивного сообщества, его сегодня многие поддерживают, но пока не вижу, что он объединяет мир спорта.

Я ездил в Турцию, встречался с одним из лидеров местной гимнастики. Он сказал, что в Турции ждут возможности выступить с россиянами. Он прилетел из другого города, чтобы потренироваться и поговорить со мной. Я переписываюсь со многими спортсменами – они поддерживают нас. Хорошо на эту тему сказал легендарный Сан Саныч Карелин: «Россию и наш спорт поддерживают не только дружественные страны, но и те, кто не входит в этот список», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.