Никита Нагорный: «Бах – мировой лидер спортивного сообщества, но пока не вижу, что он объединяет мир спорта»

Теги спортивная гимнастика МОК сборная России по спортивной гимнастике ОКР Томас Бах Никита Нагорный Гимнастика

Гимнаст Никита Нагорный считает, что Томас Бах не объединяет мир спорта.

– Так должен ли Бах возглавлять МОК: да или нет?

– Не в моей компетенции решать подобное. Я не имею никакого отношения к олимпийскому комитету. Если вы спросите меня, должны ли российские спортсмены ехать на Игры под нейтральным флагом или остаться дома, я тоже скажу: решение должно исходить от ОКР, от федераций и тренеров, то есть тех людей, которые будут решать все возникающие вопросы, которые не находятся в компетенции атлетов.

Но как спортсмен не понимаю таких руководителей, которые на протяжении двух лет противоречат сами себе и не могут принять итоговое решение. Бах – мировой лидер спортивного сообщества, его сегодня многие поддерживают, но пока не вижу, что он объединяет мир спорта.

Я ездил в Турцию, встречался с одним из лидеров местной гимнастики. Он сказал, что в Турции ждут возможности выступить с россиянами. Он прилетел из другого города, чтобы потренироваться и поговорить со мной. Я переписываюсь со многими спортсменами – они поддерживают нас. Хорошо на эту тему сказал легендарный Сан Саныч Карелин: «Россию и наш спорт поддерживают не только дружественные страны, но и те, кто не входит в этот список», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

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