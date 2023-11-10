«Теперь костыли – мои лучшие друзья на какое-то время». Батыршина сообщила об операции

Чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина сообщила об операции.

«Это я радуюсь и надеюсь, что в этом году это моя последняя операция. За два месяца два хирургических вмешательства под общим наркозом.

Теперь костыли – мои лучшие друзья на какое-то время. Пожелайте мне, пожалуйста, скорейшего восстановления. На декабрь у меня большие планы», – написала 44-летняя Батыршина в инстаграме, не уточнив причины хирургического вмешательства.

В годы карьеры Батыршина пять раз побеждала на ЧМ (1995, 1997, 1998), также она является серебряным призером Олимпиады-1996 в Атланте.