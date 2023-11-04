Нагорный о выступлениях в нейтральном статусе: «Главное, что медаль ты привезешь на родину и встречать тебя будут на Красной площади»

Нагорный заявил, что не осуждает спортсменов за готовность выступать в нейтральном статусе.

«Люди, которые находятся в руководстве МОК, поступают с нами несправедливо. И они останутся в истории как люди, которые губят весь смысл Олимпийских игр.

Но пусть вопросы будут к ним, а не к спортсменам. Очень многие говорят, что ехать без флага, без гимна – это предательство Родины. В мою сторону тоже летели такие слова.

Но, слава богу, я знаю, как есть на самом деле. Я не могу судить сейчас спортсменов. У них забрали флаг, мечту. Я уверен, что 90% из них скажут, что надо ехать.

Потому что главный вопрос состоит в том, куда ты привезешь медаль. Ты привезешь ее на родину и встречать тебя будут на Красной площади. Хочется, чтобы наконец спортсменов, которые отдают всю свою жизнь, оставили (в покое).



Я еще не отстрелялся, у меня есть порох. На 99 процентов я буду выступать в следующем году. Пусть это не заменит Олимпийские игры, но наши соревнования все равно проходят на высоком уровне.

Я рад, что могу не тренироваться каждый день, не ездить на каждый сбор и заниматься более важными делами. Что сейчас такое время, когда я больше отдаю, чем получаю в зале. Я тренируюсь по минимуму», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике .