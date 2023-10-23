Дина Аверина о художественной гимнастике в России: «Наш вид развивается благодаря Винер. Уровень только растет»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Дина и Арина Аверина отметили высокий уровень художественной гимнастики в России.

На данный момент россияне не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Мне кажется, наши соревнования как были на высшем уровне, так на нем и остались. Наши соревнования вызывают огромный интерес, и мы видим, что стало приходить больше зрителей», – сказала пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

«Наш вид развивается благодаря Ирине Александровне (Винер). Она придумала свои правила, и поэтому стало появляться много детей, которые могут проявить себя. Наш уровень только растет», – добавила сестра Арины и 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина.

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