Дина Аверина о художественной гимнастике в России: «Наш вид развивается благодаря Винер. Уровень только растет»

Дина и Арина Аверина отметили высокий уровень художественной гимнастики в России.

На данный момент россияне не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Мне кажется, наши соревнования как были на высшем уровне, так на нем и остались. Наши соревнования вызывают огромный интерес, и мы видим, что стало приходить больше зрителей», – сказала пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

«Наш вид развивается благодаря Ирине Александровне (Винер). Она придумала свои правила, и поэтому стало появляться много детей, которые могут проявить себя. Наш уровень только растет», – добавила сестра Арины и 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина.