Далалоян об Играх дружбы: «Это очень круто. Мы очень ждем следующего года, чтобы это свершилось и такие старты были»

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, что ждет Игры дружбы.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года.

«Это очень круто. Мы очень ждем следующего года, чтобы это свершилось и такие старты были. Они международные и будут полезны для всех.

Мы уже на протяжении долгих лет выступаем без флага. Это не самое лучшее, что может быть», – сказал олимпийский чемпион.