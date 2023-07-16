Далалоян об Играх дружбы: «Это очень круто. Мы очень ждем следующего года, чтобы это свершилось и такие старты были»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян Игры дружбы Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, что ждет Игры дружбы.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года.

«Это очень круто. Мы очень ждем следующего года, чтобы это свершилось и такие старты были. Они международные и будут полезны для всех.

Мы уже на протяжении долгих лет выступаем без флага. Это не самое лучшее, что может быть», – сказал олимпийский чемпион.

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