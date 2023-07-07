Далалоян о соревнованиях со странами БРИКС и ШОС: «Тот факт, что у нас будут свои Игры, ничуть не уступающие ОИ, это ли не повод для гордости?!»

Теги спортивная гимнастика МОК сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян Игры БРИКС Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян поделился мнением об идее соревнований со странами БРИКС и ШОС.

«Безусловно, это приятное наблюдение, что сейчас прорабатывается множество путей развития российского спорта. Лично моё мнение, сейчас к этому надо отнестись как никогда серьезно.

Нужно делать, это отличная мотивация как для молодых спортсменов, так и для титулованных. Все получат соревновательный опыт. Страны БРИКС и ШОС – это развитые державы, которые могут составлять конкуренцию, с которыми можно и нужно обмениваться опытом.

Не стоит относиться к этим соревнованиям как к альтернативе Олимпиады, я считаю. Стоит относиться как к полноценным международным турнирам, Играм на самом высоком уровне, созданным нашей страной.

Надеюсь, проведение этих соревнований войдет в традицию на долгие годы. Олимпийские игры пусть будут, возможно, мы когда-то и вернемся туда, но тот факт, что у нас будут свои Игры, ничуть не уступающие ОИ, это ли не повод для гордости?!» – сказал олимпийский чемпион.

Также Далалоян высказался о репутации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Безусловно, МОК переживает не лучшие годы, и, по моему мнению, в последнее время, по крайней мере в нашей стране, МОК и Олимпиады обсуждаются только в контексте излишней политизации, скандалов, санкций, несправедливого судейства. Одним словом, в негативном ключе.

Все это сказывается не лучшим образом на имидже Игр. Но и в то же время это большая история, о которой не стоит забывать и не стоит ее закапывать», – добавил он.

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6 комментариев

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Oleg Olegov
Нет, это не повод для гордости(
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Valikkk
Совсем-совсем ничем не уступающие олимпийским играм? Вообще?
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Вадим Симонов
Еще надо руку вверх поднять и зигануть(
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maks44
Еще большой вопрос состоятся ли вообще эти игры. А если состоятся, то спортсмены какого уровня на них приедут.
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Melnikov1968
Игры ещё в проекте, но уже ничем не уступают ОИ. Чётко шпарит по методичке этот бред.
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