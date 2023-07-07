Далалоян о соревнованиях со странами БРИКС и ШОС: «Тот факт, что у нас будут свои Игры, ничуть не уступающие ОИ, это ли не повод для гордости?!»

Гимнаст Артур Далалоян поделился мнением об идее соревнований со странами БРИКС и ШОС.

«Безусловно, это приятное наблюдение, что сейчас прорабатывается множество путей развития российского спорта. Лично моё мнение, сейчас к этому надо отнестись как никогда серьезно.

Нужно делать, это отличная мотивация как для молодых спортсменов, так и для титулованных. Все получат соревновательный опыт. Страны БРИКС и ШОС – это развитые державы, которые могут составлять конкуренцию, с которыми можно и нужно обмениваться опытом.

Не стоит относиться к этим соревнованиям как к альтернативе Олимпиады, я считаю. Стоит относиться как к полноценным международным турнирам, Играм на самом высоком уровне, созданным нашей страной.

Надеюсь, проведение этих соревнований войдет в традицию на долгие годы. Олимпийские игры пусть будут, возможно, мы когда-то и вернемся туда, но тот факт, что у нас будут свои Игры, ничуть не уступающие ОИ, это ли не повод для гордости?!» – сказал олимпийский чемпион.

Также Далалоян высказался о репутации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Безусловно, МОК переживает не лучшие годы, и, по моему мнению, в последнее время, по крайней мере в нашей стране, и Олимпиады обсуждаются только в контексте излишней политизации, скандалов, санкций, несправедливого судейства. Одним словом, в негативном ключе.

Все это сказывается не лучшим образом на имидже Игр. Но и в то же время это большая история, о которой не стоит забывать и не стоит ее закапывать», – добавил он.