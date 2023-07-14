Артур Далалоян: «Выступать без флага России – это дно. В Токио под нейтральным флагом была форма, которая нас грела. Не скажешь, что мы не русские»

Гимнаст Артур Далалоян заявил, что «выступать без флага России – это дно».

«Безусловно, я расстраиваюсь, я мог бы выступать. Я в нормальном состоянии, еще не старый для гимнастики. Никто не говорит, что это суперзамечательно, что Россия не едет на Олимпиаду.

Выступать без флага России – это дно. Это тяжело. В Токио под нейтральным флагом у нас была форма, которая нас грела. Не скажешь, что мы не русские. На прошлой Олимпиаде хоть была зацепочка.

Был скандал с допингом, сейчас понимаю, что в большинстве это было высосано из пальца, но были хоть какие‑то объяснения, почему под нейтральным флагом.

Сейчас санкции истекли, нет никаких оснований ехать в нейтральном статусе, но они все равно выдвигают это условие», – сказал олимпийский чемпион интервью ютуб‑каналу «Россия – это я!».