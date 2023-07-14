Артур Далалоян: «Выступать без флага России – это дно. В Токио под нейтральным флагом была форма, которая нас грела. Не скажешь, что мы не русские»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Токио-2020 Париж-2024 Артур Далалоян Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян заявил, что «выступать без флага России – это дно».

«Безусловно, я расстраиваюсь, я мог бы выступать. Я в нормальном состоянии, еще не старый для гимнастики. Никто не говорит, что это суперзамечательно, что Россия не едет на Олимпиаду.

Выступать без флага России – это дно. Это тяжело. В Токио под нейтральным флагом у нас была форма, которая нас грела. Не скажешь, что мы не русские. На прошлой Олимпиаде хоть была зацепочка.

Был скандал с допингом, сейчас понимаю, что в большинстве это было высосано из пальца, но были хоть какие‑то объяснения, почему под нейтральным флагом.

Сейчас санкции истекли, нет никаких оснований ехать в нейтральном статусе, но они все равно выдвигают это условие», – сказал олимпийский чемпион интервью ютуб‑каналу «Россия – это я!».

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2 комментария

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Under
мы, русские, не обманываем друг друга (с)
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Lora Kostadinova
Он взял медаль, взял машину, взял деньги, к нему обращаются с титулом олимпийского чемпиона... После него потоп. У кого еще ничего нет?
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