Нагорный о подписанном соглашении Юнармии на ПМЭФ: «Надеемся, что развитие военно-патриотического воспитания станет еще лучше»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Министерство спорта России Никита Нагорный Гимнастика

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своем участии в ПМЭФ.

«Друзья! Второй раз принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, который проходил 14–17 июня – Sports.ru). Для меня это важное событие! На мероприятии собрались представители из разных сфер и стран, где можно пообщаться, обменяться опытом и чем-то помочь друг другу🔥

На стенде Министерства спорта состоялось подписание соглашения о развитии и популяризации фиджитал-спорта в Пермском крае (в апреле Нагорный возглавил Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта – Sports.ru). Добавили на нашу карту +1 субъект🚀

Кроме этого, мы подписали соглашение в рамках Юнармии с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Васильевичем Бездудным. Надеемся, что с нашим сотрудничеством развитие военно-патриотического воспитания станет еще лучше🤝🏻

Приняли участие в дискуссионной панели «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту». Ну и, конечно, побывал на спортивной программе – матче легенд и боксерском турнире, где поддержал своих товарищей💪🏼

А вы следили за ПМЭФ?» – написал в своем инстаграме олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

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3 комментария

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Olga.t
Куда ж ещё лучше?
Военно-патриотическое воспитание уже активно проводится в детских садах. Начнёте с роддомов, чтобы время не терять?
+6
0
+6
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Игорь М.
Пичкая с самого детства этим военно-патриотическим воспитанием, ты на выходе получишь или максимальное отвращение и отверженность этого мракобесия (я, например), или бездушную и бездумную машину, которой можно управлять
+4
0
+4
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Сергей Орлов
Какой же он глупый 🤦🏻‍♂️
0
0
0
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