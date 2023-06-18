Нагорный о подписанном соглашении Юнармии на ПМЭФ: «Надеемся, что развитие военно-патриотического воспитания станет еще лучше»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своем участии в ПМЭФ.

«Друзья! Второй раз принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, который проходил 14–17 июня – Sports.ru). Для меня это важное событие! На мероприятии собрались представители из разных сфер и стран, где можно пообщаться, обменяться опытом и чем-то помочь друг другу🔥

На стенде Министерства спорта состоялось подписание соглашения о развитии и популяризации фиджитал-спорта в Пермском крае (в апреле Нагорный возглавил Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта – Sports.ru). Добавили на нашу карту +1 субъект🚀

Кроме этого, мы подписали соглашение в рамках Юнармии с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Васильевичем Бездудным. Надеемся, что с нашим сотрудничеством развитие военно-патриотического воспитания станет еще лучше🤝🏻

Приняли участие в дискуссионной панели «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту». Ну и, конечно, побывал на спортивной программе – матче легенд и боксерском турнире, где поддержал своих товарищей💪🏼

А вы следили за ПМЭФ?» – написал в своем инстаграме олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

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