Никита Нагорный: «Мы тренируемся сейчас для того, чтобы у молодых была мотивация, им же хочется выиграть у нас»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

– Твоя карьера закончена или ты продолжишь выступать?

– Я тоже не могу найти эту информацию. Сейчас сложный период у профессиональных спортсменов. Не у игровиков, у которых и так все хорошо: у них есть сезон, свои лиги, им по сути международные старты не особо и нужны.

Но в нашем случае все строится на циклах: мы готовимся 4 года, ты должен каждый год проходить определенную программу, чтобы на четвертый год на Олимпиаду выйти в лучшей форме.

Меняются правила, ты всю жизнь выстраиваешь такими циклами. Сейчас мы уже второй год без международных стартов, чемпионаты мира и Европы проходят без нас. Мы со многими спортсменами общаемся, многие нас поддерживают. Многие пишут сразу после соревнований – я поздравляю, а они говорят: «Ребята, без вас реально грустно».

Мне недавно подписчики скинули пост 2019 года, когда мы с выиграли чемпионат Европы в абсолютном первенстве: я выиграл, Артур второй, или наоборот, а дальше 4 балла отрыв от третьего места. Это можно было 4 раза упасть, это нереально, на ЧМ такое невозможно. А сейчас все ровно идут.

Конечно, там есть хорошие ребята, но я понимаю: может быть, для Европы даже лучше, они без нас наконец-то начнут конкурировать между собой. Но на мире и дальше на Олимпиаде, если мы не поедем, за золото будут бороться Китай и Япония, а за бронзу – шесть стран.

До этого я тренировался в повседневной жизни с учетом международных стартов на 50-70% и начинал на 100% тренироваться за месяц до соревнований, то сейчас я, может, на процентов 10 тренируюсь – и при этом я выступаю соревнованиях. В том году я выиграл все старты, в этом на чемпионате России взял три первых места.

Мы тренируемся сейчас для того, чтобы у молодых была мотивация, им же хочется выиграть у нас. Я вспоминаю себя, когда 18-летний пришел в основную команду – у меня даже мыслей не было об Олимпиаде, даже боялся о ней мечтать. Было так: есть ребята, я хочу у них выиграть, хочется с ними поконкурировать. Поэтому когда спрашивают: а как молодым находить мотивацию — да у них мотивации дофига. Просто нужно с ними тренироваться и выступать, и все, – сказал Нагорный в подкасте братьев Горозия.