«Мы не подписываем такие заявления и никогда не подписывали». Винер поддержала позицию ОКР о недопустимости подписания деклараций для допуска

Ирина Винер поддержала позицию Олимпийского комитета России по допуску россиян к турнирам.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций для допуска к стартам.

«А у нас было какое-то другое мнение, что мы должны подписывать декларации и заявления, что мы против СВО?

Мы не подписываем такие заявления и никогда не подписывали. Наши великие спортсмены и артисты тоже никогда не подписывали такие заявления», – заявила Винер.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?