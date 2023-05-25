«Мы не подписываем такие заявления и никогда не подписывали». Винер поддержала позицию ОКР о недопустимости подписания деклараций для допуска

Теги Ирина Винер Станислав Поздняков ОКР сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер поддержала позицию Олимпийского комитета России по допуску россиян к турнирам.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций для допуска к стартам.

«А у нас было какое-то другое мнение, что мы должны подписывать декларации и заявления, что мы против СВО?

Мы не подписываем такие заявления и никогда не подписывали. Наши великие спортсмены и артисты тоже никогда не подписывали такие заявления», – заявила Винер. 

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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