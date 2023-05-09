Винер о концерте в честь Дня Победы: «Нет слов, чтобы объяснить, насколько это важно – это важнейшее мероприятие в этом году для нас»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ День Победы Кубок сильнейших Гимнастика

Ирина Винер рассказала о важности концерта, посвященного Дню Победы.

Сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве проходит праздничный концерт с участием звезд художественной гимнастики.

«Вот я сейчас стою и думаю, что эти концерты, этот концерт, посвященный Дню Победы, большому празднику, главному празднику нашей жизни, я намного более волнуюсь, чем я волнуюсь, когда идут соревнования. Потому что здесь не должно быть никакого сучка и задоринки.

Здесь должны слиться живая музыка, живой голос и наши девочки, звезды, маленькие, средние, взрослые. Все они должны слиться в одном порыве благодарности за эту великую победу. Поэтому для этого мероприятия нет слов, чтобы объяснить, насколько это важно – это важнейшее мероприятие в этом году для нас.

К чему девочкам сложнее готовиться – к соревнованиям или к таким выступлениям? Вы знаете, они любят и соревнования, любят выступать, но они очень любят концерты. Они очень благодарны за то, что мы их организовываем, все время подходят ко мне и благодарят за то, что эти концерты есть, что они в них участвуют», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

2 комментария

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Ромарио163
У нее видно вообще со словами тяжело, если речь только про судей не идет
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Ravil Hakimov
Ответ Ромарио163
У нее видно вообще со словами тяжело, если речь только про судей не идет
Эмоции у дамы, эмоции
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0
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