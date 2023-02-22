Артур Далалоян: «В чемпионате Италии в этом году выступать не буду. И не рвусь туда, потому что знаю, как настроена сейчас Европа в отношении России»
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян не планирует в 2023 году выступать в итальянской серии А.
В сезоне-2021/22 Далалоян стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии в составе Gymnastic Romagna Team.
«Перед началом нового сезона мы не вели никаких переговоров с руководством этого клуба.
Я еще после завершения того сезона понимал, что если ситуация в мире не изменится, то я, скорей всего, в чемпионате Италии не буду выступать.
И сам туда не рвусь, не задаю никаких вопросов, потому что знаю, как настроена Европа сейчас в отношении России», – сказал Далалоян.
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