Артур Далалоян: «В чемпионате Италии в этом году выступать не буду. И не рвусь туда, потому что знаю, как настроена сейчас Европа в отношении России»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян ТАСС Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян не планирует в 2023 году выступать в итальянской серии А.

В сезоне-2021/22 Далалоян стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии в составе Gymnastic Romagna Team.

«Перед началом нового сезона мы не вели никаких переговоров с руководством этого клуба.

Я еще после завершения того сезона понимал, что если ситуация в мире не изменится, то я, скорей всего, в чемпионате Италии не буду выступать.

И сам туда не рвусь, не задаю никаких вопросов, потому что знаю, как настроена Европа сейчас в отношении России», – сказал Далалоян.

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