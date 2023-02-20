Азиатский гимнастический союз еще не принимал решения об участии россиян в соревнованиях под своей эгидой

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В Азиатском гимнастическом союзе (AGU) прокомментировали ситуацию с допуском россиян к турнирам под своей эгидой.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) заявил о возможном участии российских спортсменов в азиатских соревнованиях.

«Азиатский гимнастический союз в настоящее время не располагает информацией об участии российских спортсменов», – ответил генеральный секретарь AGU Мохд Саед.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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1 комментарий

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Iuasamotu
Судя по всему, Россия в азиатском гимнастическом союзе, как пятое колесо в телеге.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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