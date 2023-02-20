Азиатский гимнастический союз еще не принимал решения об участии россиян в соревнованиях под своей эгидой

В Азиатском гимнастическом союзе (AGU) прокомментировали ситуацию с допуском россиян к турнирам под своей эгидой.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) заявил о возможном участии российских спортсменов в азиатских соревнованиях.

«Азиатский гимнастический союз в настоящее время не располагает информацией об участии российских спортсменов», – ответил генеральный секретарь AGU Мохд Саед.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах