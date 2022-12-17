«Не считаю, что один Месси в поле воин, но, возможно, он своей игрой подтягивает всех до нужного уровня». Олимпийская чемпионка Хоркина о ЧМ-2022

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

«Не исключаю, что будет серия пенальти. Хочу, чтобы Аргентина победила, хотя во Франции прекрасные игроки, и где-то в глубине души понимаю, что победят европейцы.

Но поставлю все равно на Аргентину, которая обыграет соперника со счетом 2:1. Не считаю, что один Месси в поле воин, но, возможно, он просто своей игрой подтягивает всех остальных до нужного уровня», – сказала Хоркина.

В матче за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии.

«Марокканцы молодцы. Я почему-то знала, что они пройдут Испанию и Португалию. Как говорится, проскочат. Буду болеть за них, пусть они займут третье место.

Не знаю, какой будет счет, но встреча закончится в основное время, а африканская страна будет на подиуме, хотя Хорватия хорошо играет», – отметила Хоркина.