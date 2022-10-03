Тихонов о Назаренко: «Осуждаю смену гражданства в тяжелые для России времена. Это не красит спортсменов, но что сейчас сделаешь?»

Александр Тихонов высказался о том, что олимпийская чемпионка Лондона-2012 по художественной гимнастике Анастасия Назаренко получила гражданство США.
«А что, Назаренко такая одна? Есть множество других примеров. И члены правительства, и крупные российские бизнесмены имеют по несколько паспортов. Чего тогда обычных спортсменов ругают?
Но я все равно осуждаю смену гражданства в такие тяжелые для России времена.
Это не красит наших спортсменов, но что сейчас сделаешь? К сожалению, такова сегодняшняя реальность», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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