Тихонов о Назаренко: «Осуждаю смену гражданства в тяжелые для России времена. Это не красит спортсменов, но что сейчас сделаешь?»

Теги Александр Тихонов художественная гимнастика Анастасия Назаренко сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Александр Тихонов высказался о том, что олимпийская чемпионка Лондона-2012 по художественной гимнастике Анастасия Назаренко получила гражданство США.

«А что, Назаренко такая одна? Есть множество других примеров. И члены правительства, и крупные российские бизнесмены имеют по несколько паспортов. Чего тогда обычных спортсменов ругают?

Но я все равно осуждаю смену гражданства в такие тяжелые для России времена.

Это не красит наших спортсменов, но что сейчас сделаешь? К сожалению, такова сегодняшняя реальность», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Наша гимнастка-чемпионка получила гражданство США и закатила вечеринку: торт со статуей Свободы и танцы под Меладзе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные