Артур Далалоян снялся с финала многоборья на Спартакиаде

Олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с финала многоборья по спортивной гимнастике на Всероссийской Спартакиаде.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Далалоян отобрался в число 24 участников личного многоборья, показав 14‑й результат.

снялся с финала в личном многоборье, потому что физически не готов в нем выступать.

У него остаются серьезные проблемы с руками, повреждена кожа на ладонях.

В понедельник в финале командного многоборья он выступал ради команды, а с личного многоборья решил сняться», – сказала Родионенко.