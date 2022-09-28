Артур Далалоян снялся с финала многоборья на Спартакиаде

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Олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с финала многоборья по спортивной гимнастике на Всероссийской Спартакиаде. 

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Далалоян отобрался в число 24 участников личного многоборья, показав 14‑й результат.

«Артур Далалоян снялся с финала в личном многоборье, потому что физически не готов в нем выступать.

У него остаются серьезные проблемы с руками, повреждена кожа на ладонях.

В понедельник в финале командного многоборья он выступал ради команды, а с личного многоборья решил сняться», – сказала Родионенко.

 

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