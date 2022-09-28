Ангелина Мельникова: «Сейчас проходит этап Кубка мира в Париже. Смотрю в соцсетях, что выкладывают девочки-участницы, завидую чуть‑чуть»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике призналась, что немного завидует участницам международных соревнований.

– Спартакиаду можно считать турниром номер один в этом году?

– Если учесть, что ее приравнивают к чемпионату мира, наверное, так и есть.

– Хватает ли мотивации на такой «приравненный» чемпионат мира?

– Честно говоря, с этим тяжеловато. Сейчас проходит этап Кубка мира в Париже. Смотрю в соцсетях то, что выкладывают девочки-участницы, – тысячи зрителей, спортивный ажиотаж. Хочется туда, конечно.

– Ту обстановку на себя примеряете в глубине души?

– Нет. Просто завидую чуть‑чуть, – сказала Мельникова.