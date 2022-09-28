Ангелина Мельникова: «Сейчас проходит этап Кубка мира в Париже. Смотрю в соцсетях, что выкладывают девочки-участницы, завидую чуть‑чуть»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира Спартакиада Ангелина Мельникова Гимнастика

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что немного завидует участницам международных соревнований.

– Спартакиаду можно считать турниром номер один в этом году?

– Если учесть, что ее приравнивают к чемпионату мира, наверное, так и есть.

– Хватает ли мотивации на такой «приравненный» чемпионат мира?

– Честно говоря, с этим тяжеловато. Сейчас проходит этап Кубка мира в Париже. Смотрю в соцсетях то, что выкладывают девочки-участницы, – тысячи зрителей, спортивный ажиотаж. Хочется туда, конечно.

– Ту обстановку на себя примеряете в глубине души?

– Нет. Просто завидую чуть‑чуть, – сказала Мельникова.

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