Ангелина Мельникова: «Сейчас проходит этап Кубка мира в Париже. Смотрю в соцсетях, что выкладывают девочки-участницы, завидую чуть‑чуть»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что немного завидует участницам международных соревнований.
– Спартакиаду можно считать турниром номер один в этом году?
– Если учесть, что ее приравнивают к чемпионату мира, наверное, так и есть.
– Хватает ли мотивации на такой «приравненный» чемпионат мира?
– Честно говоря, с этим тяжеловато. Сейчас проходит этап Кубка мира в Париже. Смотрю в соцсетях то, что выкладывают девочки-участницы, – тысячи зрителей, спортивный ажиотаж. Хочется туда, конечно.
– Ту обстановку на себя примеряете в глубине души?
– Нет. Просто завидую чуть‑чуть, – сказала Мельникова.