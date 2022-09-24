Даниел Маринов: «В Болгарии предлагали контракт с местным клубом, но я сказал, что ничего не нужно. Я люблю Россию, все равно буду выступать за эту страну»

Российский гимнаст болгарского происхождения Даниел Маринов заявил, что у него была возможность выступать на международных турнирах за Болгарию.

– Тренер Родионенко говорила о том, что пока вы были в Болгарии, местные спортивные чиновники уговаривали вас сменить гражданство. Это так?

– Не то чтобы предлагали. Они общались со мной и продумывали разные варианты, как мне можно помочь. Как вариант – придумать особый контракт с местным клубом.

Но скорее не из своих собственных целей, а из искреннего желания мне помочь. Видят, что я молодой, перспективный. И не хотели, чтобы я пропадал, тем более раз у меня есть паспорт Болгарии, значит, у них есть возможность мне помочь.

Но я им сразу сказал, что мне ничего не нужно. Я люблю Россию, и что бы ни происходило, я все равно буду выступать за эту страну.

– Ты для себя точно отметал варианты остаться в Болгарии? Не жалел потом?

– Никаких сожалений. Я отдаю отчет своим словам и действиям.

– Кем ты себя считаешь ментально? Русским или болгарином?

– Конечно же, русским. В Болгарии я просто родился. У меня там много близких людей, но Родиной я считаю ту страну, в которой я вырос. Благодаря которой у меня все появилось. Где я тренируюсь всю жизнь, развиваюсь.

Здесь у меня друзья, мама, девушка моя. Все здесь. Поэтому я головой русский, хоть еще и с паспортом Болгарии, – сказал Маринов.