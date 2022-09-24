Маринов о международных турнирах: «Кто умеет ждать, тот дожидается лучшего. Не перестаю работать, чтобы быть готовым показать себя»

Российский гимнаст поделился мнением об отстранении россиян от международных турниров.

«Если бы я раньше на них выступал, то, может, и заскучал бы. Но так как меня на них и не было ни разу, то я и не знаю, что это. Скучать не по чему.

Получилось так, что у меня в жизни даже не было шанса на них выступить. Сначала меня не брали по возрасту. А когда я подрос и мог выступать хотя бы по юниорам, начался ковид.

Сейчас могу выступать и по взрослым, но нет, снова трудности. Очень хочется, чтобы ситуация как можно скорее разрешилась и попробовать себя на этих стартах. Мечты выступить на чемпионате мира или Олимпиаде, конечно же, остаются. Но я не могу ничего с этим поделать.

Несправедливость? Знаете, я склонен мыслить, что все, что ни делается, – к лучшему. Если мне тогда не удалось выступить на международных стартах, то, значит, так было нужно. Все воздастся еще сторицей.

Кто умеет ждать, тот дожидается лучшего. Так что я подожду. Но при этом не перестаю работать, чтобы быть готовым показать себя в любой момент», – сказал Маринов.