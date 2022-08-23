Российских гимнасток не допустили к участию в турнире Gracia Cup по требованию Федерации гимнастики Венгрии

Организаторы турнира Gracia Cup по художественной гимнастике не допустили к участию российских и белорусских спортсменок по требованию Федерации гимнастики Венгрии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований, которые пройдут в Будапеште с 28 по 29 августа.

«Мы изначально знали, что российским и белорусским гимнасткам запрещено сейчас выступать на турнире под эгидой FIG (Международной федерации гимнастики – Sports.ru), поэтому мы их пригласили к себе на обычный клубный международный турнир.

Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Беларуси не могут сейчас выступать ни в каких соревнованиях.

В письме указано, что этот запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза. Судьи из России и Беларуси также не имеют права работать на европейских турнирах», – заявили в оргкомитете.