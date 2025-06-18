Винер о включении в санкционный список Канады: «Для меня честь находиться в одном списке с таким маэстро, как Гергиев»
Ирина Винер отреагировала на санкции со стороны правительства Канады.
17 июня Канада внесла в санкционный список более 70 россиян. В числе тех, против кого ввели санкции – народный артист России дирижер Гергиев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, бывший руководитель Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин. Попала в этот список и Винер.
«Для меня честь находиться в одном списке с таким маэстро, как Гергиев. Больше никаких реакций на эту новость у меня нет», – сказала экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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