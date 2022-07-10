Денис Аблязин: «Мне не все элементы доступны. Из-за физиологии такие элементы как «крест» вниз головой» даются очень сложно и могут быть травмоопасными»

Российский гимнаст рассказал об особенностях своей физиологии.

— Тот тип телосложения, который вы имеете, сразу предопределил специализацию на кольцах?

— Я очень крепкий и сильный, поэтому все дается, но опять же, не все элементы доступны. В силу своей физиологии, такие элементы как «крест» вниз головой» мне даются очень сложно и могут быть травмоопасными. Мы развиваем этот элемент, но очень аккуратно, чтобы не получить травму.

— Почему «крест» вниз головой» именно для вас травмоопасен?

— Дело в плечах, они не позволяют мне до конца делать этот элемент правильно. Кому-то дается любой силовой элемент, другим — нет. Но можно найти другой элемент, такой же стоимости, такой же сложности. Кольца, это такой вид, где, если есть физика, есть сила — будет все.

— Когда-нибудь, по ходу своей карьеры вы жалели, что родились кольцевиком, специалистом опорного, вольных, но не коня, брусьев?

— Никогда. Всю жизнь я был лучший на этих снарядах в России. Думаю, что остаюсь одним из лучших.

— Чем удивите на Спартакиаде?

— Есть еще в чем добавить, пусть это будет сюрпризом. Об этом знают главный тренер, старший тренер и я. Речь под один из трех моих профильных видов, – сказал Аблязин.