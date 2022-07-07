Армянская гимнастка Саргсян: «Очень тяжело без россиянок на международных стартах, атмосфера совсем не та. Как будто нет интриги»

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Армянская художественная гимнастка Сильва Саргсян считает, что без российских спортсменок на международных соревнованиях нет интриги.

– Если судить по социальным сетям, ты неплохо общаешься с российскими гимнастками, в частности с Диной и Ариной Авериными...

– Да, мы хорошо дружим.

– Тебе волнительнее наблюдать за ними, потому что вы дружите?

– Естественно, я за них переживаю больше. В последнее время мы очень хорошо сдружились, сейчас на всех стартах болею за них. Когда я с ними выступаю, то понимаю, что они сильнее и не воспринимаю, как соперниц. Понимаю, что никогда их не обгоню, ха-ха.

– Ты сейчас выступаешь и в России и на международной арене. Это как-то обговаривалось с федерацией и FIG?

– Это никак не контролируется. Меня приглашают на турниры в России (Москва, Красноярск, Омск), я приезжаю. Никаких проблем с этим нет и федерация Армении не против.

– Есть действительно какая-то разница в международных стартах без российских спортсменок?

– Очень тяжело без них, атмосфера совсем не та. Как будто нет интриги. Они – одни из самых сильных гимнасток, без них не интересно.

– Как твои подруги-гимнастки из России относятся к тому, что у тебя есть возможность выступать на международной арене, а у них нет?

– Ариша и Дина меня очень поддерживали, когда я поехала на чемпионат Европы, болели за меня. Мне кажется, у них нет никаких обид, что я выступаю, а они нет. Наверное, они понимают, что сильнее их никого нет, – сказала Саргсян.

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