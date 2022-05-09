Никита Нагорный: «Сейчас хочу позвонить бабушке и дедушке. Когда я им сказал, что приму участие в параде Победы и буду возглавлять расчет «Юнармии», они расплакались»

Теги Владимир Путин сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал свое участие в Параде Победы в Москве.

Сегодня спортсмен прошел по Красной площади, возглавив расчет «Юнармии».

«Какие эмоции после парада? Сейчас хочу позвонить своим бабушке и дедушке. Когда я им сказал, что приму участие в параде Победы и буду возглавлять расчет «Юнармии», они расплакались.

Как оценю свой проход? Ну, это будут судить зрители, за себя могу сказать, что я старался. Что сказал президент после парада? Поздравил с праздником», – сказал Нагорный..

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный возглавил расчет «Юнармии» на Параде Победы на Красной площади

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