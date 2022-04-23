Болгарская гимнастка Калейн: «Мне очень не хватает российских и белорусских гимнасток на соревнованиях. Надеюсь, вскоре ситуация вернется в норму»

Болгарская гимнастка Боряна Калейн высказалась об отсутствии сборных России и Беларуси на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов.

«Мне очень не хватает российских и белорусских гимнасток на соревнованиях, потому что они очень приятные люди и мы дружим.

Поэтому мне их не хватает и я надеюсь, что вскоре ситуация вернется в норму и каждый спортсмен, каждая гимнастка смогут показать то, чего они хотят всю свою жизнь», – сказала Калейн.