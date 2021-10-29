«Судьям никак не удалось остановить превосходство наших спортсменов». Журова о чемпионате мира по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила победу Дины Авериной в личном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике в Китакюсю.

Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, установив рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств.

«Главное, не рекорд, а очередная победа. Дина молодец, могу только поздравить ее с 18-м золотом ЧМ! Судьям никак не удалось остановить превосходство наших спортсменов. Поможет ли ей этот ЧМ психологически после расстройства на Олимпиаде? Дина там хоть плакала и переживала, но заявила, что останется на следующие игры.

Думаю, это серьезное внутреннее решение, поэтому она и по-другому настроилась на ЧМ. Этот турнир для нее – шаг в будущее с настроем на Олимпиаду. Это феноменальный результат. В художественной гимнастике в любой момент тебе может все оборвать какая-нибудь травма, так что пожелаем ей удачи в пути на Олимпиаду», – сказала Журова.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

«Опять сидят, маракуют». Упустив золото ЧМ, Ирина Винер бросила редкое слово – неужели все поражения теперь будут превращаться в сцены?