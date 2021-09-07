Кудрявцева о словах Навки про мужскую художественную гимнастику: «Не считаю, что это правильно. Это было грубовато»

13-кратная чемпионка мира поделилась мнением о выступлениях мужчин в художественной гимнастике.

В июле олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала видео выступления гимнаста в своем инстаграме и написала: «У меня культурный шок. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?»

– Летом многие известные личности вроде Татьяны Навки нелицеприятно высказывались о мужчинах в художественной гимнастике.

– Да, я тоже такое читала. Не считаю, что это правильно. У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом говорить. Считаю, что это грубовато было.

– Ведь есть несколько школ в мужской гимнастике: японская, больше похожая на акробатику, и испанская, нечто вроде кальки с женской.

– Я, если честно, видела только выступления молодого человека, которого все обсуждали очень долго (Кристофер Бенитес). Могу сказать, что выступает он не хуже девочек.

В Испании я как-то проводила мастер-класс, и там был достаточно известный в мужской гимнастике испанец, другие мальчики и очень много девочек. Если честно, координация у мужчин лучше, чем у девочек. Они быстрее все схватывали, повторяли, были явно не хуже девочек.

– Ого. Это интересно! Быть может, и через пару лет уже увидим мужскую художественную гимнастику на Олимпийских играх.

– Сейчас у нас все развивается. Думаю, реально мы в скором времени увидим совместные выступления мужчин и женщин в паре или отдельно мужчин. Все возможно, – сказала Кудрявцева.

«Можно забыть, что я это видела?!» Татьяна Навка напала на мужскую художественную гимнастику – и все взорвались

Испанский гимнаст Кристофер Бенитес: «Слова Навки написаны с ненавистью. Человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета»