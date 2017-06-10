Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) по вопросу судейства в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

— Как оцените ответ FIG на наш протест? Со стороны показалось, что он был составлен в формате отписки.

— Ответ был формальный, это правда. Дополнительных данных они не предоставили. И больше того — нам было заявлено, что если нас что-то не устраивает, надо идти в Спортивный арбитражный суд ( ). Ну, значит, будем решать этот вопрос.

По поводу их последнего выступления про угрозы судьям и так далее — хочу сказать, что мы к этому никакого отношения не имели. Для нас это вообще темный лес.

Да и потом, чтобы делать такие заявления, нужны факты угроз. Но это все голословно — одна бабушка сказала, другая… Я в это не верю. Так голословно говорить об этом, отвлекая внимание от предвзятого судейства, о котором мы сейчас говорим…

— Скорее всего, речь об угрозах со стороны фанатов.

— Да, они имели в виду болельщиков. Но ведь и это нужно подавать не на основе слухов и возгласов. Надо иметь соответствующие документы, а у них все голословно. Не к лицу FIG делать такие заявления — «мы где-то что-то узнали, оказываем поддержку». Ну, посмотрим, что будет когда будут факты, которые мы постараемся найти.

— Слышал, что дополнительный запрос в FIG подавала Федерация спортивной гимнастики России.

— Понимаете, у нас в гимнастике одна федерация. Вообще под эгидой FIG и батут, и художественная гимнастика со спортивной, и паркур. Там несколько дисциплин. Просто мы в России живем как-то немножко отдельно, поэтому иначе и быть не могло/

— вообще как-то касался этой истории? Ранее заявлялось, что в поисках справедливости нужно обращаться чуть ли не к .

— Наверное, сейчас будем это делать. Пока что это не вышло за горизонт FIG. Когда мы получим дополнительный ответ от них, будем двигаться дальше — в CAS.

— Когда мы общались с вами после финала групп, вы сказали, что надежды на пересмотр результатов «нет никакой». В таком случае какова конечная цель борьбы?

— Наша цель — показать и доказать, что мы не объект для битья. Что мы будем сопротивляться этому,– сказала Винер-Усманова.

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