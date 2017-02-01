Нагорный о победе гимнастов на Олимпиаде-2020: «Сегодня с утра тайфун прогнозировали. Он прошел, забрал свое»

Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал победу сборной России в командном многоборье на Олимпийских играх-2020.

В составе российской команды выступили Нагорный, , и .

«Сегодня с утра тайфун прогнозировали. Он прошел, забрал свое. Теперь можете не переживать – тайфуна не будет.

В конце ждал, чтобы быстрее показали оценку. Немножко не задались у меня вольные упражнения. На свою оценку сделал, но думал, что могут захотеть хозяевам отдать победу.



По плану у нас было три комбинации. Либо с моим именным элементом, либо упрощенную. Давид Белявский сказал делать упрощенную, но и там сбой произошел. Пришлось по ходу ориентироваться.

Мы знали, что он выйдет и сделает свое. Это команда победителей, тут и говорить нечего. Здесь все четверо – лучшие и достойные», – сказал Нагорный.

«За последние полгода мы прошли очень тяжелый путь. Артур Далалоян – вообще герой, Денис Аблязин – тоже, у него две титановые пластины в ногах. Он как Конор, только сильнее в два раза.

Тут Давид Белявский, который собрал награды со всех турниров. Все ребята на сто процентов достойны этой награды. Спасибо всему персоналу, врачу, который терпел наше нытье. Шучу. Спасибо за вечерние процедуры, Сергей Сергеевич!» – цитирует Нагорного «Р-Спорт».

Какой день! Золото в командном многоборье у гимнастов, в фехтовании и тхэквондо: 3-й день Олимпиады

Олимпийский чемпион Никита Нагорный в 24 рулит Юнармией: предлагал ее гимн в честь побед России в Токио