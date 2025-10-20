Штучки 8-го тура АПЛ: секретная записка «Челси» и конфеты от сэра Алекса для легенды «Ливерпуля»

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете .

Восьмая серия наших Занятных штучек! Предыдущая – здесь .

39 слов в заявлении «Форест» об увольнении Постекоглу – по одному на каждый день работы

Эндж продержался в «Ноттингем Форест» 39 дней. Это второе по скоротечности тренерское пребывание в клубах Премьер-лиги. Рекордсмен – Сэм Эллардайс в «Лидсе» (30 дней весной 2023-го).

После разгрома от «Челси» (0:3) не прошло и 20 минут, как «Форест» опубликовал заявление об увольнении Энджа.

Там было 39 слов.

Такая точность – это совпадение или художественная задумка?

Момент, когда все поняли: Постекоглу обречен

Впрочем, порой не надо никаких слов.

Во втором тайме, когда «Челси» быстро забил два гола, в трансляции показали ложу босса «Форест» Эвангелоса Маринакиса. Уже пустую.

В эту секунду все все поняли.

Настроение Маринакиса и в первом тайме было не из лучших. Он мрачно смотрел на поле. А его уход значил: с Постекоглу можно прощаться.

Записки от тренеров «Челси» и «Тоттенхэма» – школьные приемчики для звезд АПЛ

Показ матча «Ноттингем Форест» и «Челси» хорошо бы заявить на «Оскар».

В какой-то момент все превратилось в кино.

Выскочивший на замену Эстевао держал в руках записку от тренерского штаба «Челси». Бразилец передал листочек Рису Джеймсу. Тот показал написанное партнеру по защите Джошу Ачимпонгу и подключил Мойсеса Кайседо. Опорник «Челси» ознакомился с текстом и, судя по всему, попросил Марка Кукурелью чаще заходить в центр.

Забивший гол Джеймс (какое забавное совпадение) так и не рассказал, что было в записке. Только посмеялся.

А в воскресенье информацию через бумагу передавали уже тренеры «Тоттенхэма».

В «Челси» Мареска ни разу не выставил на матч АПЛ игрока в возрасте 30+

Для лиги это уникальное достижение. И очень показательная штука для переключившегося на молодых талантов «Челси».

В составе «Челси» чуть разбавить картину мог бы 30-летний Стерлинг. Но при Мареске возвращение даже в заявку Рахиму не светит.

Мир молодеет. Чего не скажешь о нас.

А за «Борнмут» почти два года не забивали игроки 30+

В конце безумного матча с «Кристал Пэлас» (3:3) за «Борнмут» забил Райан Кристи.

Это самая настоящая сенсация: ведь шотландцу уже 30 – а в «Борнмуте» так тоже не принято.

Это все к чему: предыдущие 104 гола «Борнмута» в АПЛ забили игроки младше 30 лет. Последним «возрастным» автором гола был нападающий Киффер Мур (в декабре 2023-го ему уже стукнул 31 год. Боже, как он только находил в себе силы выходить на поле).

Сделать хет-трик, побив рекорд АПЛ по xG – чтобы извиняться, что не забил четыре

Это Жан-Филипп Матета, неистовый форвард «Кристал Пэлас». Он за тайм сделал хет-трик с «Борнмутом» (3:3) и остался недоволен. Даже просил прощения у одноклубников.

В самом конце он мог принести «Пэлас» победу, но поспешил и упустил супермомент. Прямо перед воротами «Борнмута». Вот это была бы история.

Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал: «Он извинился. Но не должен был. Нельзя забивать каждый момент. Я сказал, что он должен гордиться. Сделать хет-трик в Премьер-лиге непросто».

По данным StatMuse, 3,48 xG (ожидаемые голы) – рекорд для игроков АПЛ за время подсчетов продвинутой статистики. Компания Opta дает чуть больше – 3,67 xG.

Одним словом, Матета в субботу здорово повеселился. 11 ударов!

21 гол за 11 матчей – серия Эрлинга Холанда

У Эрлинга дубль с «Эвертоном» (2:0). Мог быть и хет-трик, и покер.

Так Холанд буднично продлил свою голевую серию в матчах «Ман Сити» и сборной Норвегии. За весь сезон Холанд не забил лишь в одном матче – «Тоттенхэму» во 2-м туре Премьер-лиги.

Но остальным в «Сити» тоже нужно подтянуться. Вот список бомбардиров Пепа в лиге (без учета автоголов).

● Холанд – 11

● Фоден, Рейндерс, Шерки и Нунеш – по 1.

Салиба после «Фулхэма» уже смотрел матч «Атлетико» – следующего соперника «Арсенала»

Это расслабленный Вильям Салиба по дороге домой после победы над «Фулхэмом».

На планшете узнается игра Ла Лиги «Атлетико» – «Осасуна».

Как раз с мадридцами «Арсенал» играет на неделе в Лиге чемпионов. Подготовка уже идет.

Мик Джаггер на дерби «Фулхэм» – «Арсенал»

Парад звездных гостей на матчах Премьер-лиги продолжил Мик Джаггер. Фронтмен The Rolling Stones посмотрел с трибун дерби «Фулхэм» – «Арсенал» (0:1).

Джаггер – один из самых известных фанатов «Арсенала» из мира шоу-бизнеса. Пару лет назад музыкант засветился на матче с такой же вывеской – «Фулхэм» против «Арсенала» на милом и уютном «Крэйвен Коттэдж».

У Аморима – впервые две победы подряд в АПЛ

«Сандерленд» обыгран, «Ливерпуль» – тоже. Рубен Аморим наконец-то выбил две победы подряд в лиге.

На это ушло 35 матчей. И почти целый год – португальский тренер пришел в «Юнайтед» в ноябре 2024-го.

Теперь хочется большего – три победы. Дальше у «МЮ» в расписании «Брайтон» на «Олд Траффорд».

Фергюсон делился с Далглишем конфетками, пока мир трещал по швам из-за матча «Ливерпуль» – «МЮ»

Идиллия в перерыве на «Энфилде»: Алекс Фергюсон предложил Кенни Далглишу полакомиться шоколадными конфетками.

Вот так вот просто: две абсолютные легенды британского футбола и фиолетовый пакетик драже.

Это знаменитые конфетки Cadbury Buttons – шоколадные кругляшки. Они появились в магазинах аж в 1960 году и для многих стали вкусом детства.

Кто бы знал в 1995-м, когда «Блэкберн» Далглиша увел чемпионство у «Юнайтед» Фергюсона, что однажды мы увидим такую картину?

Эти люди давно прошли футбол – и оставили любое соперничество в прошлом.

Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjcRPPhH