Матч окончен
«Расинг Авельянеда» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, дважды победив «Ботафого»
«Расинг Авельянеда» обыграл в гостях «Ботафого» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Южной Америки.
Аргентинский клуб впервые стал обладателем этого трофея, в первом матче «Расинг» тоже победил со счетом 2:0.
Суперкубок Южной Америки разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Ботафого») и обладателем Южноамериканского кубка («Расинг Авельянеда»).
Больше всех этот трофей выигрывали «Бока Хуниорс» – 4 раза, у «Ривер Плейт» три победы.
Суперкубок Южной Америки
Ответный матч
Южная Америка. Суперкубок Южной Америки 28 февраля 00:30
ФиналЭнженьян
Матч завершен
0 - 2
-XG-
Первый матч: 0:2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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