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«Расинг Авельянеда» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, дважды победив «Ботафого»

«Расинг Авельянеда» обыграл в гостях «Ботафого» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Южной Америки.

Аргентинский клуб впервые стал обладателем этого трофея, в первом матче «Расинг» тоже победил со счетом 2:0.

Суперкубок Южной Америки разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Ботафого») и обладателем Южноамериканского кубка («Расинг Авельянеда»).

Больше всех этот трофей выигрывали «Бока Хуниорс» – 4 раза, у «Ривер Плейт» три победы.

Суперкубок Южной Америки

Ответный матч

Южная Америка. Суперкубок Южной Америки 28 февраля 00:30
Финал
Энженьян
Ботафого
Матч завершен
0 - 2
-XG-
Расинг Авельянеда
Коэффициенты
Матч окончен
86’
Мартинес   Солари
85’
Мартирена   Мура
Саварино   Araújo da Costa Júnior
80’
Витиньо   Понте
80’
78’
Сукулини   Альмендра
Мартинс   Kayke Gouvêa Queiroz
70’
69’
  Сукулини
67’
Нардони
Барбоса
66’
57’
Ди Чезаре   Конти
Грегоре   Секо
55’
Артур   Жеффиньо
55’
Жаир Кунья
53’
50’
  Сарачо
49’
Мартинес
46’
Вьетто   Сарачо
2тайм
Перерыв
33’
Вьетто
Грегоре
17’
Ботафого:
Джон, Теллес, Барбоса, Жаир Кунья, Витиньо (Понте, 80), Фрейтас, Грегоре (Секо, 55), Мартинс (Gouvêa Queiroz, 70), Саварино (Araújo da Costa Júnior, 80), Артур (Жеффиньо, 55), Игор Жезус, Baiersdorf Linck, Loiola da Silva, Понте, Araújo da Costa Júnior, Данило, Аллан, Rodrigues Pessanha, Патрик де Паула, Genuino Lobato, Gouvêa Queiroz, Жеффиньо, Секо
1тайм
Расинг Авельянеда:
Арьяс, Quirós, Коломбо, Ди Чезаре (Конти, 57), Рохас, Мартирена (Мура, 85), Сукулини (Альмендра, 78), Нардони, Салас, Мартинес (Солари, 86), Вьетто (Сарачо, 46), Камбесес, Gómez, Конти, Мура, Альмендра, Барриос, Родригес, Родригес, Сарачо, Бальбоа, Degregorio, Солари

Первый матч: 0:2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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