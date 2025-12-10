Ротен о 3-минутных перерывах на водопой на ЧМ: «Соккер – это не бейсбол или баскетбол, они убивают наш спорт. Новое поколение потребляет футбол не как мы, они переключаются быстрее»

Жером Ротен против длинных перерывов на водопой на ЧМ.

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен высказался о том, что в матчах ЧМ-2026 будут перерывы на водопой раз в тайм на три минуты – независимо от погоды.

«Это ужасно. Матчи будут длиться 2 часа 15 минут – это слишком долго. Новое поколение потребляет футбол не так, как мы. Они переключаются быстрее. Представь, если начало матча не слишком захватывающее, если почти ничего не происходит…

На 22-й минуте – трехминутная пауза. Если ты не работаешь над тем, чтобы удержать внимание, зритель переключит канал и не вернется. Они убивают наш спорт. Американские виды спорта к этому привыкли. Соккер – это не бейсбол, не американский футбол и не баскетбол. Ты не можешь вот так просто вставлять паузы посреди тайма», – сказал Ротен.