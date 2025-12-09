Маттеус о «Реале»: «Алонсо – хороший тренер, но отличается от Анчелотти. Хаби возлагает на звезд больше ответственности. Это может не подойти Беллингему или Винисиусу»

  • Спортс
Лотар Маттеус: Алонсо подходит «Реалу».

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением относительно ситуации Хаби Алонсо в «Реале», который находится под угрозой увольнения в случае неудачного результата в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Хаби Алонсо – хороший тренер. Он отличается от Карло Анчелотти. Итальянец был скорее отцом, предоставляя футболистам больше свободы на поле.

Алонсо ценит такие вещи, как дисциплина и организованность на поле. «Реал» при Анчелотти больше полагался на индивидуальные качества игроков.

Алонсо продолжает предоставлять им свободу, но при этом возлагает на звезд больше ответственности на поле. Это может не подойти таким игрокам, как Джуд Беллингем или Винисиус.

Для Алонсо главное – не отдельный футболист, а команда. Это хорошо сработало в «Байере». Флориан Виртц чувствовал себя свободно. Но Алонсо ожидал, что все его игроки будут участвовать в обороне. Если игроку это не нравится, у него будут проблемы с тренером.

Нужно разговаривать открыто, общаться друг с другом. Однако тренер решает, как играет команда и кто выходит на поле. И я убежден, что Алонсо хорошо подходит «Реалу», но по-своему», – сказал Лотар Маттеус.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
