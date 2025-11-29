Экс-судья Федотов про жест Талалаева: «Судьям не надо пожимать руки тренерам. Тренеры и футболисты их ненавидят»

Экс-судья Федотов: судьям не надо пожимать руки тренерам.

Игорь Федотов призвал рефери не обмениваться рукопожатиями с тренерами после того, как Андрей Талалаев неприличным жестом отреагировал на желтую карточку в матче со «Спартаком ».

«Судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман.

В департаменте верят в добро – не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят», – подчеркнул экс-арбитр.