Экс-судья Федотов про жест Талалаева: «Судьям не надо пожимать руки тренерам. Тренеры и футболисты их ненавидят»
Экс-судья Федотов: судьям не надо пожимать руки тренерам.
Игорь Федотов призвал рефери не обмениваться рукопожатиями с тренерами после того, как Андрей Талалаев неприличным жестом отреагировал на желтую карточку в матче со «Спартаком».
«Судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман.
В департаменте верят в добро – не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят», – подчеркнул экс-арбитр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
